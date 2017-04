Monchi ne ferme pas la porte à Paris

Monchi qui vient de quitter le FC Séville cherche un nouveau club, la Roma semble avoir une longueur d'avance mais Paris n'a pas dit son dernier mot.

"La Roma, je ne préfère ne pas parler parce que je ne suis pas là-bas. Il y a un directeur sportif qui est Massara, travaillant là-bas. Ce n'est pas juste ni opportun de parler de ça. Ce dont je n'ai pas d'avis, je n'en parle pas. Je sais le travail de Spalletti (l'entraineur) et il fait une saison magnifique. Nous n'avons pas eu plus que quelques contacts, en dehors du fait qu'ils me veulent et qu'ils écoutent ce que je peux donner", affirme-t-il, dans les colonnes d'Estadio Deportivo.