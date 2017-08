Monaco vient à bout de Toulouse

Monaco, champion de France en titre, s'est imposé dans la douleur face à Toulouse (3-2), vendredi à Louis-II, en ouverture de la saison de Ligue 1. Rapidement menés par une jolie réalisation de Machach (6e), les joueurs du Rocher réagissaient immédiatement avec une tête sur corner de Jemerson (28e). Malgré une énième tentative de prendre les devants, avec un but de Delort (53e), Toulouse craquait face au talent de Mbappé sur le but de Falcao (58e) et à l’opportunisme de Glik (70e).





Les compositions



Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge - Fabinho, Lopes, Moutinho, Lemar - Falcao, Mbappé.



Toulouse : Lafont - Amian, Jullien, Yago, Moubandje - Machach, Sangare, Durmaz, Blin - Jean, Delort.



Le minute par minute

