Monaco sacré roi de France

Monaco a écrasé Lille 4-0 lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1 et ne peut plus être rejoint par le PSG qui s'est imposé 5-0 à Saint-Etienne. Avec trois points d'avance, une différence de buts énorme et même un match en retard dont le résultat n'importe plus, le club de la Principauté décroche donc le 8e titre de champion de France de son histoire. Pour le reste, il faudra attendre la dernière journée. Bordeaux et Marseille, qui se disputent le dernier billet européen, se sont neutralisés (1-1). Et fait incroyable : tous les clubs en lutte pour le maintien sont encore en vie à l'issue de cette 37e journée puisque Bastia a battu Lorient (2-0) et Dijon a battu Nancy (2-0).









































