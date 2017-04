Monaco reste en haut

L'AS Monaco s'est imposé 1-0 sur la pelouse d'Angers grâce à un but de Falcao samedi, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Après son succès en Coupe de France face à Lille, le club de la Principauté confirme en championnat et maintient la pression sur le PSG, provisoirement relégué à 6 points avant de recevoir Guingamp, dimanche soir.







Bousculés, les Rouge et Blanc ont su s'imposer face à une belle équipe d'@AngersSCO grâce à un but de @Falcao ! (0-1) #SCOASM



61' ⚽️@FALCAO pic.twitter.com/i5M5ZsqODu — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 8 avril 2017























Sur le terrain d'Angers, Monaco n'aura pas le droit à l'erreur face à un club en bonne forme, qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France face à Bordeaux mercredi. Le leader de la Ligue 1 devra faire attention à ne pas se faire surprendre au stade Jean Bouin qui laisse paraître l'odeur d'une rencontre piège. Avec seulement 3 points d'avance sur le PSG et une différence de buts favorable, les joueurs de Leonardo Jardim devront surtout confirmer qu'ils sont rétablis de la défaite face à Paris la semaine dernière en finale de la Coupe de la Ligue. La victoire face à Lille cette semaine en Coupe de France, n'était qu'un échauffement, une étape, il faudra montrer un beau visage dans le grand bain de la Ligue 1 en commençant par Angers, une équipe qui ne représente pas un danger extrême à domicile cette saison (7 victoires, 5 nuls, 3 défaites).





Bien gérer le calendrier



L'avantage de l'AS Monaco ? posséder un calendrier très favorable pour ce sprint final, il faudra quand même composer avec 2 coupes et le championnat, facile mais chargé. A chaque rencontre qui précède un match de Ligue des Champions, l'équation est très compliquée pour le coach de l'ASM, comment faire un match parfait à Angers et garder la tête de la Ligue 1 en réalisant un turnover avant la C1. Un gros dilemme à résoudre pour Jardim, même si pour lui, le championnat reste la priorité cette saison.



Pour réaliser le coup parfait, le technicien portugais devra posséder son groupe au complet. Radamel Falcao reste très incertain pour la rencontre. "Falcao progresse. Je ne sais pas encore s'il sera totalement prêt pour samedi. On va regarder", a indiqué ce jeudi en conférence de presse le coach monégasque. Avec une profondeur de banc assez faible, le groupe dans son ensemble devra être concentré et ne pas laisser le doute s'installer. Le vrai sprint final commence donc ce week-end pour Monaco, reste à savoir si les Monégasques tiendront la distance.



La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur Canal+ Sport à partir de 17h



NP