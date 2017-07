L'AS Monaco aurait refusé une offre de Manchester City pour son arrière gauche Benjamin Mendy. Le montant serait de 50 millions d'euros, insuffisant pour le club de la Principauté. Les Anglais ne devraient pas lâcher l'affaire et pourraient très vite revenir à la charge.



BREAKING: @ManCity have £44.5m bid for left-back @benmendy23 rejected by @AS_Monaco - Sky sources. #SSN pic.twitter.com/y00hBZAy3Y