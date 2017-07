L'AS Monaco cède le jeune latéral gauche portugais Ruben Vinagre à une formation anglaise. Le footballeur de 18 ans, qui dispose d'un contrat professionnel sur le Rocher, est prêté à Wolverhampton (D2).



Very happy with this new journey, in this amazing team!

Ready for what is there to come!!

Wolves AY WE 🙏🏼💪🏼⚽️

A&O pic.twitter.com/n7KuKxnrsY