Monaco paie son statut de paradis fiscal

D'après les informations de Mediapart, l'AS Monaco aurait versé un peu moins de 12 millions d'euros au fisc espagnol suite à des transferts de joueurs vers l'Espagne. Le club du Rocher aurait été contraint de verser plusieurs sommes importantes pour régler l'impôt sur les plus-values après les transferts de James Rodriguez, Yannick Ferreira Carrasco et Aymen Abdennour. La Principauté possède la particularité de figurer dans la liste des paradis fiscaux aux yeux de la législation espagnole, ce qui pénalise l'AS Monaco en cas d'opération financière avec un club de Liga. Le club a reconnu "un litige est en cours" sans confirmer les montants évoqués par Mediapart.



Les dernières révélations de Football Leaks égratignent également Dmitri Rybolovlev, le président du club de la principauté. Le milliardaire russe aurait disposé d'un fonds d'investissement (Browsefish Limited) immatriculé à Chypre. Ce fonds aurait acheté en juin 2014 des parts des droits économiques de six joueurs du club portugais de Braga. "Si diriger un club tout en possédant des parts de joueurs semble difficilement compatible, le conflit d'intérêts s'aggrave quand le footballeur concerné finit par rejoindre Monaco", souligne Mediapart. Illustration avec le cas du milieu brésilien Fabinho. Browsefish aurait acheté 48,5 % du joueur, soit la moitié des parts possédées par l'agent Jorge Mendes via sa société Gestifute. Ces achats de parts de joueurs par tiers (TPO) étaient autorisés au Portugal, mais proscrits en France ou au Royaume-Uni. Avant que la FIFA ne l'interdise totalement. Au moment de l'achat en TPO, Fabinho jouait déjà à Monaco, où il est prêté par Rio Ave (Portugal) depuis juin 2013. Le président russe était donc propriétaire de près de la moitié d'un footballeur évoluant dans son club. Puis Monaco finit par acheter le joueur en mai 2015, moyennant 5 à 6 millions d'euros. Mais le document officiel enregistré par Monaco dans le système de régulation des transferts de la FIFA indique la somme de... 0,10 euros. Entre-temps, Gestifute a racheté la totalité des parts de Fabinho pour éviter à Monaco d'acquérir un joueur appartenant à son président.