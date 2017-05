Monaco à Nancy pour le titre, Caen à Toulouse pour le maintien

Suite de la 36e journée de Ligue 1 avec Monaco qui se déplace à Nancy pour faire un pas vers le titre. Lille reçoit Metz pour le match de la peur ou encore Angers qui se déplace à Lorient.

Guingamp - Dijon

- Le Dijon FCO n'a perdu qu'un seul de ses 5 derniers matchs face à l'EA Guingamp toutes compétitions confondues (2v, 2n, 1d).

- Le Dijon FCO a mené 3-1 à la mi-temps face à l'EA Guingamp lors de la 12ème journée (DFCO 3-3 EAG) avant que l'EAG n'inscrive 2 buts dans le dernier quart d'heure (79ème et 90ème+4 minute). Loïs DIONY a été impliqué sur les 2 premiers buts du DFCO (1 but et 1 passe décisive).

- Le Dijon FCO a cadré 8 tirs face à l'EA Guingamp lors de la 12ème journée (DFCO 3-3 EAG), c'est son total le plus élevé lors d'un match de Ligue 1 cette saison.

- L'EA Guingamp (10 défaites) et l'AS Nancy Lorraine (11 défaites) sont les 2 équipes qui ont perdu au moins 10 matchs de Ligue 1 depuis le début de la phase retour.

- L'EA Guingamp a concédé 8 de ses 10 défaites avec au moins 2 buts d'écart depuis le début de la phase retour en Ligue 1. L'EAG avait perdu seulement 5 matchs lors de la phase aller, tous par un seul but d'écart.

- L'EA Guingamp a concédé 11 de ses 15 défaites en Ligue 1 sans parvenir à marquer cette saison, dont 7 des 8 dernières.



Nancy - Monaco

- Il n'y a eu aucun match nul lors des 11 dernières confrontations entre l'AS Monaco et l'AS Nancy Lorraine en Ligue 1 (6v ASM et 5v ASNL). L'AS Monaco a remporté 5 des 7 dernières (5v, 2d).

- L'AS Monaco a remporté 7 de ses 10 derniers matchs à l'extérieur face à l'AS Nancy Lorraine en Ligue 1 (7v, 3d).

- L'AS Monaco a remporté ses 2 matchs face à l'AS Nancy Lorraine cette saison (ASM 6-0 ASNL J12 et ASM 1-0 ASNL le 25 janvier 2017 en Coupe de la Ligue). Radamel FALCAO a marqué lors de ces 2 matchs (3 buts au total, tous en première mi-temps).

- Lors de la 12ème journée (ASM 6-0 ASNL), l'AS Monaco a converti 6 de ses 8 tirs cadrés en buts lors de ce match (16 tirs tentés). L'ASM a remporté sa 2ème plus large victoire de la saison en Ligue 1 (derrière FCM 0-7 ASM J8).

- Lors de la 12ème journée (ASM 6-0 ASNL), Radamel FALCAO (25ème et 30ème minute) et Guido CARRILLO (87ème et 90ème+2 minute) ont tous les deux inscrit un doublé en 5 minutes. Kylian MBAPPE a marqué (65ème minute) et a délivré une passe décisive à Guido CARRILLO (90ème+2 minute).

- L'AS Monaco a pris 83 points en Ligue 1 cette saison, en appliquant la victoire à 3 points à l'ensemble des saisons de Ligue 1, le club de la Principauté aurait réussi cette performance à une seule reprise (1960/1961 26v, 5n, 7d).

- L'AS Monaco n'a perdu aucun match de Ligue 1 suivant un match de Ligue des Champions cette saison (12v, 1n, tours préliminaires inclus).

- Depuis la 10ème journée de Ligue 1, l'AS Monaco est la seule équipe qui n'a perdu qu'un seul match (20v, 4n, 1d ASM 1-3 OL J18).

- L'AS Monaco (14v, 2n) est invaincu depuis 16 matchs en Ligue 1, c'est la plus longue série en Ligue 1, à égalité avec le Paris SG (16 matchs sans défaite de la 19ème à la 34ème journée).

- L'AS Monaco n'a perdu aucun de ses 16 derniers matchs en Ligue 1 (14v, 2n), c'est sa troisième plus longue série dans cette compétition (17 matchs du 21 février au 19 août 1989 et 20 matchs du 21 décembre 1984 au 19 juillet 1985).

- Depuis le 28 février 2016 (FC Nantes 0-0 AS Monaco), l'AS Monaco a inscrit au moins un but au cours de 43 de ses 44 matchs de Ligue 1. Seul l'OGC Nice a obtenu un clean sheet face à l'AS Monaco dans cette compétition sur cette période (OGCN 4-0 ASM J6).



Lorient - Angers

- Angers SCO et le FC Lorient vont s'affronter pour la 4ème fois en Ligue 1. Le bilan est de : 1v FCL, 1n, 1v SCO. Il y a eu 14 buts inscrits lors de ces 3 matchs (8 buts pour Angers SCO et 6 buts pour le FC Lorient).

- Lors de la 16ème journée (SCO 2-2 FCL), le FC Lorient a ouvert le score à la 23ème minute (S. MARVEAUX) avant que Angers SCO n'égalise 3 minutes plus tard (26ème minute F. DIEDHIOU). Puis Angers SCO a marqué en deuxième mitemps (58ème minute C. NDOYE) avant que le FC Lorient n'égalise 8 minutes plus tard (66ème minute M. WARIS).

- Angers SCO a commis 6 fautes face au FC Lorient lors de la 16ème journée (SCO 2-2 FCL), c'est son total le plus faible lors d'un match de Ligue 1 cette saison (à égalité avec son match face à l'OM en J8).

- Le FC Lorient (66 buts encaissés) n'avait jamais encaissé autant de buts au cours d'une saison de Ligue 1 (maximum avant cette saison : 64 buts encaissés en 34 journées, saison 2001/2002).

- Le FC Lorient a concédé l'ouverture du score 25 fois en Ligue 1 cette saison, c'est plus que toute autre équipe dans cette compétition.

- Le FC Lorient a obtenu seulement 4 clean sheets en Ligue 1 cette saison, toutes les autres équipes en ont obtenu au moins 7 dans cette compétition.

- Le FC Lorient a mené au score à la mi-temps seulement 3 fois en Ligue 1 cette saison, moins que n'importe quelle autre équipe dans cette compétition.



Lille - Metz

- Le FC Metz a remporté son dernier match face au LOSC en Ligue 1 (FCM 3-2 LOSC en J1), il n'avait remporté aucune des 14 confrontations précédentes dans cette compétition (5n, 9d).

- Depuis sa défaite face au FC Metz (LOSC 0-4 FCM le 26 avril 1994 en Ligue 1), le LOSC est invaincu à domicile face au FCM en Ligue 1, soit 10 matchs (6v, 4n).

- Lors de la 1ère journée (FCM 3-2 LOSC), Rony LOPES (35ème et 70ème minutes) et Mevlut ERDING (56ème et 76ème minutes) ont tous les deux inscrit un doublé. Le FC Metz a inscrit les 2 derniers buts du match sur penalty dans le dernier quart d'heure (76ème et 88ème minutes).

- Le LOSC a inscrit 3 buts lors de chacun de ses 2 derniers matchs en Ligue 1. Il avait inscrit au moins 3 buts qu'une seule fois lors de ses 33 premiers matchs dans cette compétition cette saison (LOSC 4-2 SM Caen J15).

- Le LOSC a remporté 2 matchs consécutifs en Ligue 1 pour la première fois depuis fin 2016 (3 victoires du 29 novembre au 10 décembre 2016).



Toulouse - Caen

- Le SM Caen a perdu un seul de ses 5 derniers matchs face au Toulouse FC (3v, 1n, 1d, tous en Ligue 1).

- Le Toulouse FC n'a perdu aucun de ses 4 derniers matchs à domicile face au SM Caen en Ligue 1 (3v, 1n). Il a remporté ces 3 victoires avec un clean sheet.

- Le SM Caen s'est imposé contre le Toulouse FC lors de la 8ème journée (SMC 1-0 TFC) grâce au un but d'Ivan SANTINI sur penalty (64ème minute). Six joueurs du TFC ont reçu un carton jaune lors de ce match, c'est le total le plus élevé lors d'un match de Ligue 1 cette saison (à égalité avec le PSG face à l'OL en J14).

- Le Toulouse FC a remporté un seul de ses 10 derniers matchs en Ligue 1 (1v lors de MHSC 0-1 TFC en J31, 6n, 3d). Il n'a jamais inscrit plus d'un but lors de cette période (5 buts au total).

- Le Toulouse FC a marqué lors de ses 3 derniers matchs en Ligue 1, il est parvenu à marquer lors de 4 matchs consécutifs qu'une seule fois dans cette compétition cette saison (4 matchs du 10 au 23 septembre 2016).