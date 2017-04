Monaco n'a pas paniqué

Mené au score en début de seconde période face à Toulouse, Monaco s'est finalement imposé 3-1, samedi en son stade Louis-II, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Ola Toivonen a ouvert la marque pour le TFC au retour des vestiaires (46e). Le club de la Principauté a fait la différence par Kamil Glik (49e), Kylian Mbappé (64e) et Thomas Lemar (75e). Alors que le PSG aura dimanche un périlleux déplacement à Nice, l'équipe de Leonardo Jardim prend seule la tête du classement avec trois points de mieux que l'écurie parisienne, avec un match en retard. Aux hommes d'Unai Emery de l'emporter pour rester en vie.











Rappel des enjeux d'avant-match

C'est une équipe bien différente de celle alignée au Parc des Princes mercredi soir qui affrontera Toulouse pour cette 35e journée de Ligue 1. Monaco ne doit pas avoir peur de ce sprint final et doit continuer sur sa forme actuelle. Garder la tête du championnat est très important dans les têtes pour les Monégasques, car voir Paris prendre la place de leader pourrait produire un choc psychologique dans le mauvais sens à quelques jours d'affronter la Juventus en Ligue des Champions.



Ce match peut paraître piège pour Monaco, Toulouse qui ne joue rien dans cette fin de championnat arrivera en détente sur le Rocher et peut donc créer une surprise énorme, il faudra une concentration extrême avec des têtes qui ne pensent pas au match de C1 qui arrive la semaine prochaine. Il faut aussi garder l'espoir de voir le voisin l'OGC Nice accrocher le Paris Saint-Germain dimanche soir en clôture de cette journée de championnat. Un défi immense pour les Niçois mais qui peuvent aussi se lancer un défi dans cette fin de saison.



Monaco reste sur quatre victoires à domicile, en seize matchs de Ligue 1 cette saison, le Louis II n'a vu qu'une seule défaite, c'est dire si le match de samedi est important. En face, Toulouse n'a gagné qu'un seul de ses quatre derniers déplacements avec seulement deux victoires à l'extérieur cette saison, Pascal Dupraz veut faire un coup en Principauté pour assurer "officiellement" le maintien de l'équipe en Ligue 1.



Il ne reste donc plus que quatre journée pour transformer une saison exceptionnelle en exploit pour l'AS Monaco et cela commence dès samedi avec une victoire face à Toulouse.