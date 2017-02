Monaco, moins d'essence dans le moteur ?

Après avoir souffert mais gagné mardi à Montpellier (1-2), Monaco reçoit ce samedi (20h00) le FC Metz pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Avec un double objectif : rester leader de la Ligue 1 et soigner le goal average.

"Ce n'est pas évident, il y a de la fatigue", craquer à ce moment de la saison serait terrible pour les hommes de Leonardo Jardim. Face à Metz, qui reste sur deux succès en Ligue 1 (Marseille et Dijon), Monaco n'aura qu'un seul objectif la victoire. "Le plus important c'est de gérer le groupe et lorsqu'il y a un problème, cela donne l'opportunité à un autre de jouer", samedi soir l'entraineur monégasque fera un turn-over de son effectif pour laisser les cadres souffler avant des échéances importantes en Ligue des Champions. Au regard de la qualité de l'effectif, c'est un peu une équipe bis qui sera titulaire samedi face à Metz. Mais attention à ne pas reproduire le match de mardi face à Montpellier, car Metz pourrait surprendre Monaco au Louis II.



Les Messins se déplaceront en Principauté, dans l'objectif de grappiller des points et renouveler les deux bonnes prestations en Ligue 1. Philippe Hinschberger, devra faire sans Kévin Lejeune et Vincent Thill (blessés) et Georges Mandjeck (retour de la CAN). En revanche, Fallou Diagne a purgé ses deux matches de suspension et réintègre le groupe. Du côté des incertitudes, le défenseur Milan Bisevac, le latéral droit Ivan Balliu et Renaud Cohade ont été ménagés à l'entrainement jeudi après-midi. Avec un groupe loin d'être au complet, Metz pourrait réaliser la surprise de cette 25ème journée au Louis II, si les joueurs réitèrent les derniers matchs.



NICOLAS PELLETIER