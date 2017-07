Monaco lorgne sur un joueur de Palerme





L'AS Monaco continue sa politique de recrutement avec les jeunes. En effet, selon le Corriere dello Sports le club du Rocher serait passer à l'action pour faire venir la pépie de l'US Palerme, Simone Lo Faso. Le joueur âgé de 19 ans est considéré comme l'un des grands espoirs de l'Italie et le champion de France serait passé devant l'Inter de Milan sur ce dossier. On parle d'un transfert de 6 millions d'euros plus bonus.