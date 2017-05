Monaco, le Prince qui veut devenir le Roi de France

L'AS Monaco est à 90 minutes d'un sacre final dans ce championnat de France, alors que le PSG était le grand favori, les hommes de Leonardo Jardim ont réalisé une saison exceptionnelle. Ce dimanche, 21h00, Monaco affronte le LOSC au Louis II, avec une victoire le club de la Principauté deviendrait le Roi football en France. De son côté le PSG se rend à St Étienne et ne pense plus qu'au titre...en Coupe de France.

"Monaco, champion de France", personne ne pouvait croire cette phrase au début de la saison face à l'ogre parisien qui partait encore une fois favori de ce championnat de France de Ligue 1. Après avoir laissé la vedette pendant une moitié de saison à l'OGC Nice, la trêve de Noël est arrivée. Les observateurs affirmaient donc que le PSG, va prendre son rythme de champion après les fêtes et sera sacré à la fin de la saison, mais dans le football, la surprise est permanente.



Début janvier, Paris revient en force mais Monaco ne lâche pas et garde le rythme, imprime son style dans le championnat avec une attaque qui flambe et la jeunesse qui rayonne sur la scène nationale et européenne. Face à Lille, dimanche (21h00), Monaco veut prendre la relève du PSG. Pour la petite information, l'Hexagoal sera au stade Louis II, au cas où Monaco soit champion à la fin du match face à Lille. Pour cela, il faut un faux-pas du PSG face à l'ASSE.



Depuis plusieurs semaines, Monaco réduit un peu le rythme mais garde toujours la tête de la Ligue 1. La seule crainte de Leonardo Jardim s'est produite après la qualification pour la demi-finale de C1, maintenant éliminé de cette compétition, Jardim sait très bien que son équipe va être championne mais ne veut pas montrer sa joie en conférence de presse.



Pourtant critiqué lors de son arrivée à Monaco, Jardim devient aujourd'hui une référence sur la scène européenne. Un très bon entraîneur de notre championnat qui pourrait lui aussi succomber aux sirènes des clubs étrangers. Mais Jardim ne cherche pas la visibilité dans les médias, il cherche juste le beau jeu comme son voisin, Lucien Favre.



Paris, une saison à oublier

Sauf retournement improbable de situation, Paris ne sera pas champion de France de Ligue 1, cette année. Après des investissements importants pendant l'été et au mercato d'hiver, l'arrivée d'un directeur sportif et d'un nouvel entraîneur, la saison est très difficile pour le PSG.



Une Ligue des Champions qui aura marqué l'histoire dans le mauvais sens, un championnat trop approximatif, le PSG se retrouve donc avec une Coupe de la Ligue en attendant la Coupe de France, fin mai. Trop peu, pour la direction du PSG qui va donc entreprendre des changements cet été avec le départ de plusieurs cadres de l'effectif mais aussi au sein de la direction. Paris doit bien finir sa saison, de la meilleure manière à St Étienne puis face à Caen. Avant de connaître un mercato très agité cet été...





💬T.Lemar : « Sur le terrain, je pense que j'ai acquis de la maturité et de confiance cette saison. » #ASMLOSC pic.twitter.com/3A4mB3mUfC — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 12 mai 2017







.@leonardojjardim 💬@leonardojjardim : « Le futur ? Toute mon énergie est focalisée sur la fin de la saison pas sur ce qui va se passer après .» #ASMLOSC pic.twitter.com/jvZprQijTD — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 12 mai 2017





NP