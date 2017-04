Monaco-Dijon décalé à samedi 21h00

La LFP a décidé de décalé le match comptant pour la 33e journée de Ligue 1 entre l'AS Monaco et Dijon après les événements d'hier à Dortmund.

"A la demande de l'AS Monaco, et en accord avec les clubs du Dijon FCO, de l'OGC Nice et de l'AS Nancy-Lorraine ainsi que les diffuseurs Canal+ et beIN SPORTS, la Ligue de Football Professionnel a procédé à un aménagement de la 33e journée de Ligue 1 suite au report de la rencontre Borussia Dortmund – AS Monaco ce mercredi à 18h45.



Initialement programmée le samedi 15 avril à 17h00, la rencontre AS Monaco – Dijon FCO est décalée le même jour à 21h00.



Initialement programmée le samedi 15 avril à 20h00, la rencontre OGC Nice – AS Nancy-Lorraine est avancée le même jour à 17h00.



Les deux rencontres seront co-diffusées sur Canal+ et beIN SPORTS.



La Ligue de Football Professionnel tient à remercier les clubs concernés et les diffuseurs qui ont rendu cet aménagement possible dans un très court délai.



Après les explosions qui ont visé hier soir le bus des joueurs du Borussia Dortmund, la LFP adresse son soutien au club allemand ainsi qu'un prompt rétablissement à Marc Bartra. Dans ce moment difficile, la LFP souhaite un bon match à l'AS Monaco et au Borussia Dortmund, ainsi qu'aux supporters des deux clubs qui ont montré hier soir un comportement exemplaire et porté tous ensemble les couleurs de la solidarité."