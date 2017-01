Monaco atomise Lorient

L'AS Monaco a écrasé Lorient (4-0), lanterne rouge de la Ligue 1, sur des doublés de Gabriel Boschilia et Valère Germain, dimanche lors de la 21e journée. Le club de la Principauté prend seul la tête du classement avec désormais deux points d'avance sur Nice et trois sur le PSG.

