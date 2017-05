Monaco - ASSE : les groupes pour le match du titre

En match en retard de la 31e journée de Ligue 1, Monaco reçoit ce mercredi soir Saint-Etienne. Pour ce match, Leonardo Jardim peut compter sur le retour de Nabil Dirar. Le milieu offensif est remis d'une blessure à l'adducteur droit. L'ASM n'a besoin que d'un point pour décrocher officiellement le titre.



Le groupe monégasque : Subasic, De Sanctis - Diallo, Glik, Jemerson, Jorge, Mendy, Raggi, Sidibé, Touré - Bakayoko, Dirar, Fabinho, Lemar, Moutinho, Silva - Carrillo, Falcao, Germain, Mbappé.



C'est sans plusieurs joueurs que l'AS Saint-Etienne ce déplacement à Monaco. Loïc Perrin (genou), Benjamin Corgnet (genou), Kévin Malcuit (douleurs suite à une pubalgie), Ole Selnaes (douleur musculaire), Kévin Monnet-Paquet (malade) et Vincent Pajot (cuisse) manquent à l'appel, en plus de Nolan Roux, Bryan Dabo et Oussama Tannane qui restent écartés.



Le groupe stéphanois : Ruffier, Moulin - Théophile-Catherine, Polomat, Lacroix, Pogba, Pierre-Gabriel, Nade - Clément, Saivet, Veretout, Lemoine, Maïga, Rocha Santos - Hamouma, Söderlund, Beric, Nordin.