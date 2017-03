Monaco-ASSE et Metz-PSG reportés

Programmés le dimanche 2 avril, les matches de la 31e journée de Ligue 1 entre Monaco et Saint-Etienne et entre Metz et le PSG ont été reportés à une date ultérieure.



La Ligue de football professionnel justifie cette décision en raison de la finale de la Coupe de la Ligue opposant Monaco au PSG (1er avril), à Lyon, et de la participation des deux équipes pour les quarts de finale de la Coupe de France (4-5 avril).