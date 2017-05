Monaco : A un point du bonheur

Dans moins de 24 heures, Monaco a rendez-vous avec l'histoire. Les hommes de Leonardo Jardim n'ont besoin que d'un point face à Saint-Etienne afin de devenir le nouveau champion de France. Une rencontre qui débutera à 21h du côté de Louis II.





Le club de la Principauté doit valider une magnifique saison ce soir. Une victoire ou un match nul face aux Verts de Saint-Etienne suffirait au club du Rocher pour soulever un huitième titre de champion de France. Ils partiront très nettement favoris face à une équipe stéphanoise qui n'a plus rien à jouer. En plus de cela, la dynamique est complètement opposée avec un succès à domicile 4-0 contre Lille le week-end dernier, le leader de la Ligue 1 a une nouvelle fois déroulé. De l'autre côté, les joueurs du Forez ont été écrasé par le dauphin de Monaco, le Paris Saint-Germain avec une lourde défaite 5-0.



Le match de ce soir peut donc être décisif et compte pour la 31e journée qui n'avait pas pu se disputer entièrement suite à la finale de Coupe de la Ligue. Côté statistiques, les joueurs de Christophe Galtier (qui disputera son avant-dernier match sur le banc) restent sur 2 victoires sur leurs 3 derniers déplacements.



Malgré tout, on voit mal comment les Monégasques ne pourraient pas être champion dès ce soir. Leur adversaire n'a plus rien à jouer et veut terminer la saison sur une bonne note. Côté rouges et blancs, on attend cette rencontre avec beaucoup d'impatience mais surtout sans blessés majeurs. Le technicien lusitanien aura un effectif au complet afin de préparer la tactique et sa composition d'équipe.



Contre les coéquipiers de Loïc Perrin, ils sont invaincus à domicile depuis 2010. Meilleure attaque du championnat avec près de 102 buts marqués, l'ASM ne pourra pas rencontrer la route de Pajot, Malcuit et le capitaine Perrin, tous 3 forfaits pour ce match. Au niveau des buteurs, Falcao, Bernard Silva ou encore Kylian Mbappé auront à coeur de tromper la vigilance de la défense ainsi que celle de Stéphane Ruffier, considéré comme le gardien qui arrête le plus de ballons en championnat. Un défi de plus à relever pour les rouges et blancs qui n'en finissent plus d'étonnés.





Une 10e victoire de suite pour s'emparer du titre ? #ASMASSE #MakeHistory pic.twitter.com/aSLtqnnI9g — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 17 mai 2017