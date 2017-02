Mino Raiola veut "couper la langue" à un de ses joueurs

Pour faire taire Mario Balotelli, expulsé le week-end dernier avec Nice contre Lorient, son agent Mino Raiola veut lui "couper la langue".

"J'ai déjà trouvé la solution, on va lui couper la langue. Pour jouer au foot, on n'a pas besoin de la langue, donc on va la couper", a-t-il affirmé, sur RMC, avec humour, avant de continuer : "Sans rire, il sait qu'il a fait une grosse faute, il n'a pas d'excuse. C'est une chose qu'il sait qu'il doit améliorer. Il est triste pour lui, pour l'équipe."



NP