Mi-temps - Monaco mène face à Guingamp

Grâce à un but de Kamil Glik, l'ASM mène à la mi-temps face à Guingamp 1-0. Un coup franc de Lemar obtenu côté gauche, Briand dévie le ballon de la tête et Kamil Glik vient surgir au deuxième poteau et vient inscrire son 5e but de la saison en Ligue 1. Monaco reprend ses trois points d'avance sur Nice et six sur Paris qui joue demain.