Meunier n'aime pas le traitement réservé à Aurier

Souvenez-vous il y a quelques semaines, Marco Verratti avait défendu son coéquipiers Serge Aurier devant la presse. Aujourd'hui c'est au tour de Thomas Meunier de suivre le même exemple, avec un peu moins de tacte que l'Italien.

" Je trouve pathétique tout ce qu'on raconte autour de lui. Trop de journalistes font du people, racontent de la merde juste pour vendre du papier. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais si tu prends les consultants télé, ceux qui racontent des choses constructives, on les catalogue comme ennuyants.



Regarde Pauwels : il est parti de nulle part et aujourd'hui, il passe sur toutes les chaînes. Parce qu'il allume tout le monde. Je ne suis même pas sûr qu'il croit ce qu'il raconte le problème c'est que tout le monde agit un peu comme ça. Prends Pierre Ménès, c'est un peu la même chose. Il connaît peut-être très bien le foot, mais parfois ça va trop loin. Ce sont des analyses dont on a besoin, pas de consultants qui sont là bêtement pour le clash", a affirmé le défenseur du PSG dans Sport magazine.