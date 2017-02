Metz prend le large, Lorient et Angers ne prennent qu'un point

Le FC Metz s'impose face à Dijon (2-1). Le club lorrain s'envole à la 12e place. Angers fait à l'inverse une mauvaise opération en ne prenant qu'un point sur sa pelouse face à Rennes (0-0) et reste relégable. Lorient partage également les points avec Toulouse (1-1) et demeure lanterne rouge.

Lorient - Toulouse (1-1)



But 60' : Sylvain MARVEAUX (Lorient)

But 24' : Andy DELORT (Toulouse)



Lorient partage les points avec Toulouse (1-1) et demeure lanterne rouge de la Ligue 1. Seul point positif la réaction du FC Lorient après l'ouverture du score de Toulouse.





Metz - Dijon (2-1)



But 46' : Ismaila SARR (Metz)

But 66' : Cheick DIABATE (Pén) (Metz)



But 79' : Cédric VARRAULT (Dijon)



C'est l'homme de la soirée du côté du FC Metz, Ismaila Sarr a marqué le premier but pour les Messins, mais c'est aussi lui qui va créer le pénalty transformé par Cheick Diabaté. Victoire importante du FC Metz dans la course au maintien face à Dijon qui commence à prendre du retard sur son adversaire du soir.





Angers - Rennes (0-0)





Ce n'est pas le match ou il fallait être ce soir, 0-0 entre Angers et Rennes. Angers fait à l'inverse de Metz une piètre opération en ne prenant qu'un point sur sa pelouse face à Rennes et reste en position de relégable.



NICOLAS PELLETIER