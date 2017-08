Metz - Monaco en direct minute par minute sur Sport.fr

20h45 - Kylian Mbappé écarté du groupe, c'est bien Radamel Falcao qui sera chargé de rapporter la victoire sur le Rocher. En cas de succès, l'ASM décrocherait sa 15e victoire consécutive en Ligue 1 et s'emparerait du record détenu par Bordeaux.





Monaco se déplace sur la pelouse de Metz avec un seul objectif, ramener la victoire en Principauté et éliminer l'information de cette fin de semaine, la mise à l'écart du groupe de la pépite monégasque, Kylian Mbappé.



La victoire serait la meilleure des réponses et cela pourrait aussi montrer que Monaco sait faire sans le gamin de 18 ans qui souhaite plus que jamais quitter le club pendant le mercato. Pour cela, Leonardo Jardim pourra compter sur Radamel Falcao, l'attaquant de l'ASM est en forme depuis le début du championnat. Falcao a marqué 2 des 4 derniers buts de Monaco face à Metz en Ligue 1. C'est même lui qui a inscrit 6 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1. El Tigre rugit encore et veut aussi confirmer sa très bonne saison dernière. Jardim, qui vient d'être nommé dans les meilleurs entraîneurs de l'année, le sait très bien qu'il faudra un match plein pour ne pas se faire surprendre : "Metz n'a pas bien commencé mais va se donner à 200% contre nous. Il faudra être très sérieux."



Il espère aussi que la décision du club concernant Mbappé ne viendra pas perturber le groupe même s'il répète que ce n'est pas une punition : "Mbappé puni ? Non pas du tout, c'est notre devoir de le protéger en ce moment. La décision doit toujours se faire en faveur du club, du joueur et du groupe. C'est notre mentalité." Sur le groupe de 19 joueurs convoqués, Jardim pourra compter sur Rachid Ghezzal pour sa première apparition avec l'ASM.



Monaco est aussi un mauvais souvenir pour Metz, le club de la Principauté a signé sa plus large victoire à l'extérieur de son histoire en Ligue 1 sur le terrain de Metz la saison dernière (7-0). Metz est dans l'obligation de gagner avec 0 point lors des deux premières journées de Ligue 1, l'équipe n'est pas encore prête dans le jeu et même au niveau physique. Il faudra absolument faire un résultat face au champion de France en titre pour ne pas sombrer dans le doute après seulement 3 journées de Ligue 1.



Les équipes probables

Metz : Didillon – Rivierez, Diagne, Niakhaté, Assou-Ekotto – M.Cafu, Poblete – Jouffre, Cohade (cap), Mollet – Roux



Monaco : Subasic – D.Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge – R.Lopes, Moutinho, Fabinho, Lemar – Falcao (cap), A.Diakhaby