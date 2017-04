Metz - Lyon en direct

L'Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse du FC Metz pour un match en retard de Ligue 1. Souvenez-vous, la rencontre avait été arrêtée le 3 janvier dernier suite à des jets de pétards sur le gardien des Gones, Anthony Lopes. Les délégués ainsi que l'arbitre avaient arrêté le match alors que le FC Metz venait d'ouvrir le score.







#FCMOL Voici la composition du FC Metz pour la réception de l'Olympique Lyonnais ce mercredi soir. pic.twitter.com/CtwSeBcpTt — FC Metz ☨ (@FCMetz) 5 avril 2017











Lyon va devoir absolument décrocher une victoire sur la pelouse du Stade Saint-Symphorien ce soir contre le FC Metz. Une victoire et les Gones pourraient creuser l'écart avec Marseille et Bordeaux dans la lutte pour la quatrième place. Actuellement, les hommes de Bruno Genesio sont donc quatrième de Ligue 1 avec 51 points. Les Lyonnais restent sur un match nul face au Stade Rennais dimanche 1-1.



Le bilan des rouge et bleu à l'extérieur en championnat reste malgré tout assez mitigé avec 6 victoires, 6 défaites et 3 nuls. Cette saison, l'OL a pris seulement 3 points face à un promu lorsque les joueurs du président Aulas se déplaçaient. 1 défaites à Dijon et 1 victoire à Nancy. Malgré tout, les rhodaniens partiront bel et bien favoris face au club lorrain. Ils n'ont pas de grave blessures a déploré et les meilleurs joueurs seront là (Tolisso, Lacazette, Lopes, Rafael) pour tenter de forcer le verrou Messin.



Côté grenat, on s'attend à un véritable combat et à des Lyonnais très revanchard après les incidents du début d'année. Les hommes de Philippe Hinschberger pointent en 14ème position avec 35 points. Ironie du sort, ils restent sur quatre matchs sans défaite, sauf que la dernière désillusion était au Parc OL sur le score de 5-0 en février dernier.



Même si les lorrains auront à coeur de revanche, ils devront faire sans 7 joueurs. Une véritable hécatombe car Falette, Assou-Ekotto, Diagne, Doukoure, Sarr, Selimovic et Vion sont forfaits. Autant dire que Metz devra réaliser un exploit demain soir à domicile. Autre avantage pour Lyon, la dernière fois que les Gones ont joué un mercredi à 19 h et à l'extérieur, ils avaient écrasé le FC Nantes 6-0, dans ce qui reste le meilleur match de la saison pour l'OL. Dernière information le match se déroulera à huit clos.



Greg Zerbone