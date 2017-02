Metz enchaîne, Angers piétine

Le FC Metz s'impose face à Dijon (2-1), un concurrent direct pour le maintien, et confirme ainsi sa victoire face à l'OM. Le club lorrain s'envole à la 12e place. Angers fait à l'inverse une piètre opération en ne prenant qu'un point sur sa pelouse face à Rennes (0-0) et reste en position de relégable. Lorient partage également les points avec Toulouse (1-1) et demeure lanterne rouge. Dans les affiches de 19h, Nice s'est imposé face à Saint-Etienne (1-0) et Lyon a écrasé Nancy (4-0).