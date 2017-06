Mercato OM : le point complet

Le retour de Steve Mandanda pourrait constituer le premier coup de l'été du côté de l'Olympique de Marseille. Les discussions avec Valère Germain sont également avancées.

A priori, aucun obstacle ne s'oppose au retour de Steve Mandanda dès ce mois de juin. Le club olympien est prêt à verser 5 millions d'euros d'indemnités à Crystal Palace pour récupérer son ex-portier. L'affaire pourrait être bouclée très vite.



Pour le reste, rien n'est fait. Valère Germain semble intéressé par le défi olympien et pourrait s'engager assez vite également. Mais l'OM veut d'abord verrouiller le poste de numéro 9, qui n'est pas véritablement celui de Germain. Dans l'hypothèse ou Bafé Gomis ne reste pas, le recrutement du Monégasque pourrait être remis en cause.



L'autre piste très chaude mène à Stevan Jovetic pour lequel l'OM aurait formulé une offre de 10 millions d'euros. Le joueur de l'Inter Milan présente lui aussi le profil d'un attaquant de complément.



Sur le flanc droit de la défense, l'OM pourrait être tenté par Bacary Sagna que Manchester City a laissé libre. Le latéral n'est pas au firmament de sa carrière, mais il présente un CV solide pour disputer le championnat de France. Et il ne coûterait pas un centime en indemnité de transfert.



Enfin, deux Gunners sont toujours dans le viseur de l'OM : Olivier Giroud et Laurent Koscielny qu'Arsène Wenger ne semble pas retenir à tout prix. Affaire à suivre.