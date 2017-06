Mercato : l'OM va droit au but

Avec l'ouverture du marché des transferts, l'Olympique de Marseille se retrouve au premier plan. Le club phocéen s'active surtout sur les pistes pour son attaque, alors que pour la défense les dossiers les discussions vont bon train.

C'est le club qui va normalement agiter le mercato qui vient de s'ouvrir officiellement en France. Avec l'arrivée de Franck McCourt à la tête du club, l'OM va disposer de 100 millions d'euros pour son recrutement d'été. Même si le bilan sera fait à la fin de la saison prochaine, le mercato est très important pour les supporters.



Pour arriver à la hauteur du Champions Project, l'OM s'active sur plusieurs dossiers en Ligue 1 et à l'étranger. Le plus chaud ? celui de Valère Germain (27 ans) qui pourrait être la première recrue de l'été à Marseille. Le club qui pourrait faire un chèque de 10 M d'€ pour s'attacher les services du joueur de Monaco. Le dossier est très proche de connaître une conclusion alors que l'on attend toujours le résultat dans le dossier de Bafétimbi Gomis (31 ans), qui se rapproche de plus en plus de la Turquie.



Dans un deuxième temps, l'OM va chercher un autre attaquant, c'est Stevan Jovetic (27 ans, Inter Milan) qui est devenu la priorité des dirigeants même si Sebastian Driussi (21 ans, River Plate) et Mario Balotelli figurent sur la short-list. L'OM veut Jovetic !



L'OM est aussi actif sur le dossier Faitout Maouassa (18 ans), mais la concurrence est très importante avec plusieurs clubs étrangers et de Ligue 1 comme Rennes, le LOSC ou encore l'OL. Le polyvalent droitier est estimé à 10 millions d'euros.



Mais après avoir étudié les dossiers en attaque, il va falloir renforcer la défense pour l'Olympique de Marseille. La Provence affirme que le dossier Bacary Sagna (34 ans, libre) avance bien même si aucun accord n'a été trouvé. Dans un deuxième temps, l'OM s'intéresse aussi à Jérémy Mathieu (33 ans, FC Barcelone)et Aymen Abdennour (27 ans, FC Valence). NP