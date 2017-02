McCourt veut recruter une star

Sur les ondes de RMC, Frank McCourt a évoqué le mercato estival. L'Américain compte bien attirer quelques joueurs de renom à Marseille. Il espère également, d'ici quelques années, faire de belles choses en Ligue des Champions. "On est vraiment très intéressés par l'idée de faire venir un grand talent, une star. Mais je ne veux pas faire venir une star juste pour son nom. Cette stratégie ne marche pas dans le sport. Ce qu'on veut faire, c'est faire venir des grands joueurs là où on doit s'améliorer immédiatement. Et en même temps, il faut développer nos propres talents, nos propres joueurs et les faire progresser pour avoir un vivier de talent dans l'équipe", a-t-il confié au micro de la radio. Quant à ses objectifs, il garde en tête l'idée de se hisser sur le toit de l'Europe : "C'est l'objectif ultime de notre projet. Et tout ce qu'on fait, c'est pour décrocher cette deuxième étoile. Et j'espère, d'autres après. Mais d'abord on se concentre sur la prochaine étoile. C'est qui nous motive, ce qui nous anime, ce qui nous conduit au quotidien. C'est la finalité de toutes nos décisions et ce qui nous unit tous derrière ce projet. C'est possible. C'est un rêve, certes. Mais un rêve réalisable."