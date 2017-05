Mbia veut revenir à l'OM

Lors de l'émission Le Vestiaire, Stéphane Mbia a adressé un message limpide aux dirigeants de l'OM. Il souhaite retourner à Marseille.



"Si l'OM me contacte ? Je reviens direct, Marseille, c'est chez moi, je reviens en courant même ! Je vais avoir trente et un ans dans quelques jours. Je suis en Chine avec Manuel Pelegrini, ça se passe super bien, on verra, le championnat se termine en octobre là-bas. Je n'ai plus qu'un an de contrat", a-t-il déclaré.