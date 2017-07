Mbappé veut prendre le bon chemin

Kylian Mbappé est toujours très convoité. Le joueur est cité au Real, au PSG et même à l'AS Monaco. Pour le moment, même si le dossier avance, il est loin d'être clos.

Décidément à 18 ans Kylian Mbappé est au centre de l'Europe. Révélation de la Ligue 1 et champion de France avec l'AS Monaco la pépite tricolore est sur les tablettes des très gros clubs et notamment le Real Madrid. Depuis le début du mercato, des rumeurs envoient le natif de Bondy chez les Merengues. Des réunions se sont déjà déroulées entre les différents partis. Aujourd'hui début juillet, trois choix sont possibles pour lui. Le premier consiste à continuer son ascension et sa progression avec l'AS Monaco.



Comme l'évoque le Parisien, Mbappé n'a toujours pas fait son choix et pourrait attendre de voir comment évoluent les choses au niveau du recrutement sur le Rocher. Monaco a pour l'instant perdu Bernardo Silva (titulaire indiscutable) ainsi que Nabil Dirar et Valère Germain. Le joyau de l'ASM a encore des ambitions avec son club et ne serait pas contre continuer au moins une saison de plus.



Le deuxième choix qui s'offre à lui se trouve en Espagne, plus particulièrement dans la capitale. Le Real Madrid est tombé amoureux de l'international tricolore et n'a qu'un objectif, le recruter. Comme l'indiquent les médias, le joueur a déjà rencontré les dirigeants ibériques pour évoquer son cas. Mais pour le moment, ça bloque notamment à cause de cette question, si Mbappé vient qui devra partir ? Beaucoup de personnes parlent du Gallois Gareth Bale mais comme ce dernier l'avait annoncé il ne veut pas quitter le club et se sent bien.



Malgré ce refus l'équipe de Zidane n'abandonne pas le Monégasque pour autant. Le 6 juillet la presse locale, autrement dit Marca titrait " Nous attendons Mbappé". Dans l'article, le quotidien explique que le Real voulait s'occuper de ce dossier après les départs de Morata et James mais à cause de l'intérêt du PSG les Galactiques ont dû accélérer le mouvement.





Paris veut jouer les trouble-fêtes



La troisième option pour Kylian Mbappé se trouve en Ligue 1 et concerne Paris. Eh oui, le club de la capitale est en concurrence avec le Real et serait prêt tout comme le champion d'Europe à lâcher 135 millions sur la table. Malgré tout, on voit mal Monaco accepté une offre d'un concurrent direct au titre en Ligue 1.



Depuis quelques jours Arsenal évoque aussi un intérêt pour le surdoué du football Français. C'est donc un dossier très complexe qui devrait encore se poursuivre de nombreuses semaines avant enfin de pouvoir répondre à cette question. Dans quel club jouera Mbappé la saison prochaine ?



Greg Zerbone