Mbappé vers un bras de fer avec Monaco ?

Alors que Monaco cherche absolument à garder sa pépite, cette dernière voudrait quitter le club de la Principauté selon les informations de L'Équipe. Gros problème, Vasilyev ne veut pas vendre.

Mbappé est au centre du mercato mondial après sa très bonne fin de saison avec Monaco l'année dernière. D'après les informations de L'Équipe, Kylian Mbappé souhaite quitter le club de la Principauté pour s'engager avec son concurrent direct, le Paris Saint-Germain. Le vice-président, Vadim Vasilyev, au courant de cette envie de quitter le club, ne souhaite pour le moment aucune négociation avec Paris.



La politique de l'AS Monaco est simple, ne pas renforcer son concurrent direct malgré une offre impressionnante de plus de 160 millions d'euros. Vasilyev, très bon négociateur, veut voir le joueur prolonger avec l'ASM pour le revendre lors du prochain mercato d'été. Sous contrat jusqu'en juin 2019, la situation est donc très tendue entre les deux parties. À un an de la coupe du Monde, Mbappé devra faire le meilleur choix possible pour être dans la liste des 23 qui effectueront le voyage en Russie.