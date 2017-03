Mbappé ovationné par le public de Caen, la belle image du week-end

Monaco a de nouveau gagné ce week-end. Cette fois-ci la victime se nomme le Stade Malherbe de Caen. Les Normands n'ont rien pu faire face aux rouge et blanc et surtout, un jeune garçon Kylian Mbappé. Auteur d'un doublé, il a littéralement fait chavirer le public de d'Ornano.

Tout le public Caennais a ovationné Kylian Mbappé après son incroyable match. Une attention qui a touché le jeune Monégasque. " Ça ne m'arrive pas souvent, mais c'est toujours très flatteur que le public adverse reconnaisse la performance du jour. Je les remercie et qu'ils sachent que ça m'a touché. Je ne dirais pas que c'est extraordinaire ce que je réalise en ce moment. Je dirais juste qu'aujourd'hui, j'arrive à faire ce que je sais faire. Extraordinaire, ce sont des joueurs qui mettent soixante buts et il n'y en a pas beaucoup. Sinon, on banalise le terme. Je dirais plutôt que je suis dans une bonne phase".