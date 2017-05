Mbappé fera le point sur son avenir après les Bleus

En conférence de presse, cet après-midi, Kylian Mbappé a annoncé qu'il fera le point sur son avenir après l'équipe de France.

Sa progression

"J'ai toujours cru en mes qualités. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Jardim a été proche des joueurs tout au long de la saison. Il voulait que l'équipe soit complète, nous faisait travailler des exercices spécifiques."



Le mercato

"Je suis concentré sur la sélection. Il y a du temps pour réfléchir à tout ça. Il y a trois matchs importants. Je ferai le point après la sélection. Ma famille m'a inculqué des valeurs. Ca m'aide à résister à tout ça. "



La vie à Clairefontaine

"Je suis très heureux ici. On ne manque de rien. Rester enfermé, c'est vrai qu'au bout d'un moment on ressent le poids de l'enfermement, mais on ne manque de rien."