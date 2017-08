Mbappé encore plus proche du PSG ?

Alors que la fin du mercato approche, Mbappé n'est plus très loin du club de la capitale. Une rencontre au sommet s'est déroulée entre les deux clubs pour faire avancer le dossier.

C'est une information BeIn Sports qui affirme que les deux clubs se sont rencontrés, hier soir à Monaco pour faire avancer le dossier Mbappé qui était un peu au point mort depuis plusieurs jours.



Margot Dumont, journaliste de la chaîne, indique que Maxwell et Antero Henrique étaient présents à Monaco pour dîner avec les principaux dirigeants de l'ASM afin d'avancer sur le dossier de la jeune pépite de la Principauté.



Cette information montre bien que le joueur est très proche de rejoindre le club de la capitale malgré les avertissements des grands d'Europe, pour qui un transfert du jeune joueur serait la cause d'une rupture des relations avec le PSG pour des institutions comme le Bayern, le Real ou encore la Juventus Turin.



Il ne reste que 15 jours au PSG pour faire signer l'attaquant de 18 ans, une signature dans les dernières heures du mercato est encore possible. En cas de signature, Paris pourrait frapper encore une fois un grand coup sur le marché des transferts après avoir recruté Neymar.