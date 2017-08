Mbappé, c'est quoi le problème ?

La jeune pépite de la Principauté a été écartée du groupe de l'AS Monaco pour le déplacement, ce vendredi soir sur la pelouse de Metz. Une situation tendue en interne qui montre bien que Mbappé n'a qu'une envie...rejoindre le PSG.

Personne ne pouvait penser en janvier dernier quand la pépite se révèle aux yeux du monde que ce jeune joueur de football découvrant la Ligue des Champions pouvait aller au bras de fer avec l'AS Monaco quelques mois plus tard.



Pourtant depuis deux semaines, la situation est très tendue en interne entre les représentants du joueur, son père, et les dirigeants de l'AS Monaco. Pour le moment le club affirme qu'il ne veut pas renforcer un adversaire en vendant le joueur au PSG. Mais Mbappé veut rejoindre le club de la capitale qui doit encore vendre avant d'acheter le joueur. Un salaire énorme, une équipe de rêve, retour dans sa région, les arguments du club de la capitale plaisent à l'attaquant de Monaco qui s'oppose donc à sa direction dans ce dossier.



Le temps ne joue pas en faveur du joueur qui est pour le moment écarté du groupe pour le déplacement à Metz, Monaco veut protéger son joueur mais la jeune pépite est aussi moins bien dans le jeu depuis le début de la saison. Une simple mauvaise passe ou alors plus aucune envie de jouer sous les couleurs de l'ASM, la question est posée, reste à connaître la réponse...