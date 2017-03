Mbappé affole les compteurs !

Kylian Mbappé affole l’Europe et les compteurs. Retour en quelques chiffres sur la saison du jeune monégasque.

12



-Avec douze buts en Ligue 1, Kylian Mbappé est le meilleur buteur parmi l'ensemble des moins de 20 ans évoluant dans les cinq grands championnats cette saison.



6



-Kylian MBAPPE a inscrit 6 de ses 12 buts dans la première demi heure en Ligue1 cette saison, dont 4 dans le premier quart d'heure.



7



-Kylian MBAPPE a été décisif lors de ses 7 dernières titularisations en Ligue1. Il est impliqué sur 12 buts lors de ces 7 matchs (10 buts et 2 passes décisives).



58



-Kylian MBAPPE est décisif toutes les 58 minutes en Ligue1 cette saison (12buts et 5 passes décisives en 982 minutes jouées).



2



-A 18 ans et deux mois, face à City, Kylian Mbappé est le deuxième plus jeune joueur français à marquer en Ligue des champions. Derrière Benzema (17 ans et 11 mois). Le tout pour sa première titularisation.



18 ans et 3 mois



-A 18 ans et trois mois, toujours face à City, il devient le plus jeune joueur à marquer deux buts en phase à élimination directe de la Ligue des champions depuis 2003/2004.



NICOLAS PELLETIER