Mbappé a-t-il déjà signé au Real Madrid ?

Selon Marca, Kylian Mbappé, le jeune prodige de l’AS Monaco qui anime depuis plusieurs mois le championnat de France va quitter le Rocher pour rejoindre la capitale espagnole et signer dans le plus grand club du monde, le Real Madrid. Le transfert dépasserait même les 100 millions d’euros, mais le club ne compte pas et Zidane est sous son charme.

C'est donc le quotidien spécialisé dans l'actualité du Real Madrid, Marca, qui affirme dans ses colonnes que Kylian Mbappé aurait signé avec la troupe de Zinedine Zidane. Une photo parfaite en Une du journal avec le joueur de l'AS Monaco qui lève le doigt pour affirmer que "c'est bon". Triste pour le football français mais les journalistes affirment que le joueur aurait bien donné son accord pour rejoindre le club dès la saison prochaine.



Avec les élections du club cet été, Florentino Perez est obligé de frapper un grand coup et de dégainer son carnet de chèques pour attirer Kylian Mbappé. Il faut faire rêver les supporteurs alors que la pépite de l'AS Monaco a déjà l'Espagne à ses pieds. Le président du club écoute aussi les conseils de Zinedine Zidane qui est sous son charme depuis plusieurs mois. D'ailleurs, c'est l'ancien numéro 10 des Bleus qui a convaincu le Monégasque de choisir le Real.





100 millions ou plus ?



Pour attirer le joueur, le Real va donc probablement débourser plus de 100 millions d'euros avec un transfert dès le prochain mercato. Monaco veut vendre le joueur, uniquement si Mbappé revient une saison dans la Principauté sous forme d'un prêt. Mais d'après le journal, cette histoire n'est qu'un détail et le joueur évoluera bien avec la tunique du Real Madrid la saison prochaine, à seulement 18 ans.









La Ligue 1 va donc perdre un phénomène, un prodige quelques mois après son éclosion. Le football aujourd'hui va très vite. Ultime espoir pour l'intérêt de notre championnat : que l'entourage du joueur qui connaît parfaitement ce monde ferme la porte au Real pour ce mercato, afin que le joueur reste une saison de plus à Monaco pour confirmer... et continuer à nous régaler.



NICOLAS PELLETIER