Mbappé a refusé le PSG

Avant de rejoindre l'AS Monaco, Kylian Mbappé a été sollicité par le Paris SG. Mais l'attaquant originaire de Bondy (Seine-Saint-Denis) a préféré rejoindre l'ASM en 2013. Pourquoi ?

Avec déjà 6 buts en 18 matchs cette saison, Kylian Mbappé est déjà la révélation de la saison. Avant le choc de dimanche au Parc des Princes face au Paris SG, Le Parisien rappelle l'histoire d'un transfert qui ne s'est pas fait. Pensionnaire à Clairefontaine, il visite les installations du Real Madrid en 2013. Le PSG lui déroule également le tapis rouge, mais Mbappé décline les propositions et préfère celle de Monaco. "Le PSG m'avait contacté, mais le projet de Monaco me correspondait plus, expliquait-il au Parisien début janvier. Il me permettait de progresser en me mettant dans les meilleures conditions sur le plan sportif, scolaire et humain. La politique du PSG a changé maintenant. Les jeunes ont désormais plus de chances de jouer au plus haut niveau." Un choix de carrière qui lui donne raison. A Monaco, Mbappé démarre un match sur trois comme titulaire.