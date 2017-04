Maxime Lopez analyse son état de forme

Auteur d'une belle saison, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Maxime Lopez est passé devant la presse cet après-midi pour répondre aux différentes questions.

Voici le principal de sa conférence de presse:



Avez-vous digéré cette prestation décevante face à Dijon ?

"La première période, en particulier, nous a fait du mal. On prend ce but juste avant la mi-temps, un vrai coup derrière la tête. On a su réagir. Aujourd'hui, on est passés à autre chose. Dimanche, on devra battre une équipe agressive, qui s'est bien renforcée au mercato d'hiver et qui vient de gagner à Montpellier, où ce n'est pas simple, on en a fait l'expérience. Ils sont en confiance, ils ne jouent plus rien, seront libérés devant un stade plein. Le coach est exigeant. On a travaillé à l'entraînement les quelques faiblesses aperçues pendant le match de Dijon. On corrige nos erreurs, notamment avec la vidéo, la meilleure des façons pour le faire".



"Je ne connais pas un joueur qui peut être content après la prestation qu'on a réalisée. On s'est tous remis en question, on en a discuté entre nous, car on est un groupe très soudé. C'est normal que ça nous pique. C'est important que le coach nous crie dessus après un tel match, il reste peu de rencontres et on a grillé un joker. Il ne nous en reste pas beaucoup, on doit enchaîner les victoires.On n'a pas tout le temps joué que pour moi. Je suis nouveau, c'est ma première saison à ce niveau, je dois apprendre, m'adapter".



"Ce fut une saison un peu spéciale, avec de nombreux changements, l'arrivée de beaucoup de joueurs. Le groupe s'est formé au fur et à mesure. On va dire qu'on revient de loin car le début de saison ne fut pas évident. Aujourd'hui, on doit viser cette qualification en Ligue Europa, et rien d'autre".



"Je me sens bien à tous les postes du milieu, à moi de m'adapter. Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit plus difficile pour moi dans le jeu depuis plusieurs semaines. Le coach a entièrement raison sur les stats, je dois progresser sur ce point, pour arriver à être plus décisif.".