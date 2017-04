Maxime Gonalons regrette la prestation de l'OL

Après la défaite de l'Olympique Lyonnais face à l'AS Monaco (1-2), lors de la 34e journée de Ligue 1, Maxime Gonalons a regretté "la première période compliquée" de son équipe.



"On a eu beaucoup de déchet technique et on n'a pas retrouvé la fluidité de jeudi. On a recadré les choses à la pause et fait une seconde période bien meilleure, a indiqué le milieu à OLTV. On voulait continuer à engranger de la confiance. Il ne faut pas se relâcher car on a encore rien gagné, rien fait. La Ligue Europa pompe de l'énergie. Il ne faut pas laisser le championnat de côté. Il faudra se serrer les coudes pour atteindre les objectifs."