Matchs reportés pour Monaco et Paris

Les matchs de la 31e journée de Ligue 1, de l'AS Monaco et du PSG sont reportés à une date ultérieure. En cause ? La Finale de la Coupe de la Ligue qui se jouera le samedi 1er avril au Parc OL.

AS Monaco-ASSE et FC Metz-Paris Saint-Germain, les deux matchs comptant pour la 31ème journée de Ligue 1 sont reportés à une date ultérieure, a annoncé la Ligue Professionnelle de Football aujourd'hui dans un communiqué.

"En raison de la Finale de la Coupe de la Ligue le samedi 1er avril 2017 au Parc OL, et de la participation de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain aux quarts de finale de la Coupe de France (4-5 avril), les rencontres AS Monaco-ASSE et FC Metz-Paris Saint-Germain, comptant pour la 31e journée de LIGUE 1 (dimanche 2 avril 2017), ont été reportées à une date ultérieure".



NICOLAS PELLETIER