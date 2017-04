Marseille va dégraisser en profondeur son effectif

C'est une transformation en profondeur pour l'Olympique de Marseille qui va se produire lors du prochain mercato estival. Plusieurs joueurs vont devoir quitter le club...

D'après les informations du quotidien L'Équipe, plusieurs joueurs vont quitter le club au mois de juin à l'image de Diaby qui est blessé depuis le mois de septembre dernier. Mais aussi Samba qui possède un contrat qui arrive à échéance en juin prochain et qui ne sera pas renouvelé. Doria, Rekik seront mis en vente sur le marché pour dégraisser l'effectif comme Fanni, Hubocan et Bedimo. Machach, lui, retrouvera Toulouse et Leya Iseka va retourner à Anderlecht. C'est donc avec un effectif presque vide que Marseille va bâtir son "champions project", peut-être la meilleure solution pour avoir des résultats très rapidement. Pour rappel, l'OM vise la qualification en Ligue des Champions dès la saison prochaine.