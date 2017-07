Marseille sur les tablettes d'un défenseur international

L'Olympique de Marseille se serait renseigné au sujet de Stefan De Vrij, le défenseur de la Lazio Rome, à en croire les informations du quotidien italien La Repubblica. Le club des Bouches-du-Rhône serait venu aux renseignements pour l'international néerlandais de 25 ans, sous contrat jusqu'en juin 2018 avec l'écurie transalpine. Les Blancocelesti réclameraient au moins 20 millions d'euros pour l'ancien pensionnaire du Feyenoord Rotterdam, une somme sans doute trop conséquente pour la formation phocéenne.



Che sensazione vincere un altro Derby!💪🛡⚔️ What a feeling to win another Derby!😁⚪️🔵 #romaLAZIO #1-3 #gladiator pic.twitter.com/68o8UW7UFa