Marseille : Rudi Garcia répète une fois de plus qu'il veut un attaquant athlétique

Dans un long entretien accordé au journal L'Equipe, Rudi Garcia a fait le point sur le recrutement estival de l'Olympique de Marseille. Le technicien tricolore fixe les priorités pour cette dernière ligne droite. Le natif de Nemours désire "un attaquant axial" et "un latéral gauche" d'ici au 31 août. "Ce sera tout, à mon avis. Après, on verra s'il y a des départs." Sur le profil de l'avant-centre, qui ne sera pas Olivier Giroud, il souhaite "un attaquant de surface, un buteur, bon de la tête, puissant athlétiquement." Avant de confirmer la piste Jordan Amavi. "C'est possible. Il faudra être prudent et attendre la visite médicale."