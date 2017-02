Marseille remporte le classico...sur FIFA 17

Le classico, entre l'OM et le PSG, c'est dimanche soir. Mais le match a déjà commencé sur PS4 via le jeu FIFA 17 entre Bafétimbi Gomis et Blaise Matuidi.

Bafétimbi Gomis et Blaise Matuidi se sont affrontés sur console de jeu avant le classico de dimanche soir au Stade Vélodrome. Un match qui a vu la victoire de l'Olympique de Marseille sur le PSG. Les deux joueurs étaient accompagnés par un joueur de la e-Ligue 1 dans le but de promouvoir cette compétition.





Gomis et Matuidi jouent OM - PSG sur FIFA 17 par FIFA 17



