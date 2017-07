Marseille prêt à offrir 20 millions d'euros pour Bacca

Poussé vers la sortie par ses dirigeants, Carlos Bacca pourrait bien débarquer en Ligue 1 lors du mercato estival. Les dirigeants de l'OM sont prêts à passer concrètement à l'action. Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia privilégieraient bel et bien la piste menant au buteur du Milan AC. Si l'on en croit les dernières informations de Tuttosport, le club olympien s'apprêterait à transmettre une offre de 20 millions d'euros pour l'attaquant colombien. Au départ plus gourmand, le club lombard pourrait bien se contenter de cette somme pour régler ce dossier.