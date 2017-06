Marseille prépare déjà l'après Gomis

Et si Bafé Gomis n'était pas l'attaquant de l'OM la saison prochaine ? Tout porte à croire que cette rumeur pourrait être vrai. L'ancien joueur de Swansea aura la possibilité de rejoindre la Turquie et Galatasaray.

Si l'on se réfère aux informations rapportées par Sky Italia, l'attaquant de 31 ans devrait parapher un contrat de deux années, plus une en option, avec Galatasaray. L'écurie stambouliote doit désormais s'entendre avec Swansea City sur le montant de la transaction, sachant que le bail de l'ancien Stéphanois et Lyonnais expire dans un an.