Marseille : Pour Eyraud, les signatures vont arriver

Interrogé sur Canal +, Jacques-Henri Eyraud a fait le point sur le mercato estival de l'Olympique de Marseille, pour le moment marqué par la venue de Valère Germain.

Le président phocéen confirme un intérêt sur certains profils de joueurs mais refuse de se précipiter. "Je ne vais pas dire qu'il y aura d'autres recrues dans les jours prochains. J'ai dit qu'on travaillait sur des pistes, certaines sont très avancées, d'autres un peu moins. On ira à notre rythme et on ne va pas se faire imposer un timing. On ne va certainement pas effectuer des transactions parce que l'on ressent une quelconque pression, même à Marseille. Ce ne serait pas raisonnable, ce serait même irresponsable. On a avec Rudi, avec Andoni, bien en tête les besoins qui sont les nôtres et on travaille dur pour essayer de les combler. Et ce sera comme ça jusqu'au bout."