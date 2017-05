Marseille - Nice, c'est parti !

L'OM reçoit l'OGC Nice au Vélodrome en match de clôture de la 36e journée de Ligue 1. Les phocéens peuvent revenir sur Lyon et Bordeaux au classement mais également prendre leur revanche face à ces mêmes Niçois qui les avaient battu 3-2 au match aller.









L'Orange Vélodrome sera plein à craquer dimanche soir dans le dernier match de la 36e journée de Ligue 1. Marseille accueille Nice pour le derby de la PACA. Au match aller, le club de Lucien Favre s'était imposé sur le score de 3-2.



7 mois plus tard, les Olympiens doivent prendre leur revanche, ce qui ne sera pas facile quant on connaît le parcours de Marseille face aux trois premiers du championnats. Les hommes de Rudi Garcia pourront compter sur un Bafé Gomis de retour et un Florian Thauvin qui réalise la meilleure saison de sa carrière. L'ancien joueur des Magpies de Newcastle reste sur un triplé contre Caen la semaine dernière et une sélection en équipe de France. Au niveau dynamique, l'OM est sur une série impressionnante de 8 matchs sans défaites en Ligue 1.



Depuis son arrivée au club, Rudi Garcia a vraiment fait passer un cap à l'équipe et est course pour jouer l'Europa League.





Moins de sérénité à l'extérieur pour Nice



Cette saison, le GYM est très fort à la maison. Concernant l'extérieur ils sont moins à l'aise et ont perdu 2 rencontres à Caen et Monaco. Depuis quelques matchs, la star azuréenne, Mario Balotelli est en forme et décisif devant le but.



Tout comme l'OM, le GYM est en grande forme et la superbe victoire contre Paris dimanche dernier a donner des ailes aux joueurs de Lucien Favre. Une victoire et les Aiglons pourraient qui sait mettre la pression sur Paris pour la place de dauphin. Cela fait 12 matchs que les coéquipiers de "Super Mario" n'ont perdu en championnat, autant dire une éternité. Ils devront faire sans Plea, Le Marchand et Cyprien. Pour les ciel et blanc, pas de Sakai et Sertic.



Greg Zerbone