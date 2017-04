Marseille ne prend qu'un point à Toulouse

Match nul et vierge entre Toulouse et l'Olympique de Marseille (0-0) ce dimanche au Stadium, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Les Phocéens perdent leur cinquième place au profit des Girondins de Bordeaux, victorieux samedi de Metz. Mais l'OM gagne paradoxalement un point sur Lyon, battu à domicile par Lorient.







🕕 FIN - #TFCOM se termine sur un nul. L'OM repart avec un point. pic.twitter.com/XCwlscnujg — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 9 avril 2017





Le onze marseillais : Pelé - Sakai, Sertic, Rolando, Evra - Vainqueur, Sanson, Anguissa - Thauvin, Payet - Gomis.



Le onze toulousain : Lafont - Amian, Diop, Jullien, Moubandjé - Bodiger, Blin - Braithwaite, Jean, Trejo - Delort.







L'OM n'a pas le droit à l'erreur ce week-end face au TFC. Les hommes de Rudi Garcia doivent rapporter trois points de ce déplacement. Pour cela, ils pourront compter sur le retour du meilleur buteur du club Bafétimbi Gomis, revenu contre Dijon le 1er avril dernier. Les Marseillais restent sur un match nul contre le DFCO et ne doivent plus laisser de points en route à 8 journées de la fin.



Les Olympiens n'ont plus perdu au Stadium pour un match de Ligue 1 depuis 10 ans. Malgré tout, ces dernières années beaucoup de nuls entre ces deux formations. La dernière grosse victoire de l'OM remonte à l'année 2015 avec un succès 6-1. Côté dynamique, la dernière défaite en championnat des ciel et blanc remonte au 26 février lors du classico face à Paris, ce qui fait pour le moment 4 rencontres sans défaite. Nul doute que les Marseillais souhaiteront poursuivre cette belle série surtout qu'ils n'ont pas de blessés majeurs.



Du côté du Toulouse de Pascal Dupraz, on s'est rassuré le week-end dernier avec un succès 1-0 face à Montpellier. Le TFC a fait un match solide et sa recrue Andy Delort a retrouvé le chemin des filets inscrivant son 4e but de la saison. Le TFC n'a pas encaissé de buts depuis 2 matchs. Au classement les joueurs du sud ouest sont dans le ventre mou avec 40 points.



Avec un maintien validé, les coéquipiers du portier Alban Lafont joueront leur chance à fond ce dimanche. Une victoire et ils reviendraient seulement à 4 points de leur adversaire. Autant dire que le résultat de ce match est capital dans cette fin de championnat. Trois forfaits pour les violets avec Veskovac, Blin et Michelin. A noter qu'à l'occasion de cette 32e journée, le Toulouse football club fêtera ses 80 ans.



Greg Zerbone