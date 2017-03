Marseille ne doit pas tomber dans le piège des Merlus

Marseille se déplace sur la pelouse du Moustoir, dimanche à 15h00, pour y affronter Lorient. Une 28ème journée très importante pour l'OM qui doit gagner chez la lanterne rouge de la Ligue 1 pour rester au contact des adversaires directs.





Le faux pas est interdit pour Marseille en déplacement à Lorient ce dimanche pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1. Après deux défaites consécutives, dans le classico et face à Monaco en Coupe de France, les hommes de Rudi Garcia doivent réagir face à des Lorientais qui aperçoivent tranquillement la Ligue 2 du fond du classement.



Le coach Olympien croît en ses joueurs pour accrocher une place qualificative à la prochaine Ligue Europa, l'énorme avantage de Marseille dans cette fin de saison, c'est son calendrier. Nice et Saint-Étienne sur le papier sont les deux seules "grosses équipes" pour les 10 derniers matchs de championnat.

Dimanche à Lorient une victoire est obligatoire pour rester au contact de Saint-Étienne et Bordeaux avant de recevoir Angers et de se déplacer à Lille. Rudi Garcia a fixé à ses joueurs, 7 points obligatoires avant la trêve de fin Mars. C'est la mission des Olympiens pour le mois qui arrive et ne plus penser aux deux défaites face aux deux premiers du championnat.



De son côté, Lorient veut sortir la tête de l'eau et pouvoir peut-être commencer une série de victoire face à Marseille. La défaite dans le derby de Bretagne et celle en Coupe de France face à Bordeaux, n'ont pas arrangé la semaine du FC Lorient. Pour le match face à l'OM, Peybernes et Koffi sont de retour dans le groupe alors que Cabot est out. Au niveau de la composition d'équipe, Jérémie Aliadière sera aligné en pointe.



Le onze de départ probable du FC Lorient : Lecomte - Koffi, Peybernes, Touré, Le Goff - Wakaso - Marveaux, Bellugou, Cafú, Waris - Aliadière.

Remplaçants : Delecroix (g), Moreira, Ciani, Lautoa, Philippoteaux, Guendouzi, Moukandjo, Jeannot.



NICOLAS PELLETIER